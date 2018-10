Udinese, Velazquez: "Juve troppo forte, possono vincere la Champions"

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

ChievoVerona, 23 calciatori convocati per la sfida al Milan

Inter, distrazione muscolare per Brozovic: out con la SPAL

Napoli, i convocati di Ancelotti: out Luperto, squalificato Mario Rui

Italia femminile, Gama out per la Svezia

Parma, i convocati di D'Aversa: out Gervinho, Inglese e Dimarco

Lazio, accertamenti per Durmisi: possibile lussazione al braccio destro

Cagliari-Bologna, Dessena e Okwonkwo entrano in campo già ammoniti

Atalanta, i convocati per la Sampdoria: c'è Masiello

DIRETTA BUNDES - Succede di tutto a Dortmund, Borussia ok

Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: assenti solo Regini e Saponara

Milan, l'obiettivo Paquetá in grande spolvero: doppietta al Corinthians

Milan, i convocati di Gattuso per il Chievo: ancora out Caldara

"È difficile, con chiunque giochi. Cercavo una squadra equilibrata, due trequartisti per dare palla a De Paul, ma ci è mancata la calma. Abbiamo sviluppato un buon gioco. L'obiettivo era giocare con Barak e De Paul, ma non è facile contro la Juventus".

Qual era la tua idea di gioco per fare male alla Juventus?

"È troppo forte per tutte le squadre. Abbiamo fatto una buona prestazione, è arrivata la squadra più forte del campionato, una squadra che può vincere la Champions League. Nel primo tempo ci è mancata la calma, ma i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Al 50' abbiamo avuto una buona occasione con Lasagna. Io voglio sempre vincere o prendere punti. Non era facile recuperare i due gol, ma complimenti ai miei. Ma dobbiamo avere la stessa mentalità, abbiamo un calendario difficile".

