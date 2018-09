Udinese, Velazquez lancia Barak: "Adesso può giocare dall'inizio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio parlando anche del momento di Barak: "Adesso è pronto per giocarsi il posto in squadra dall'inizio. Si allena bene, con ottima mentalità, nell'ultima gara (contro il Chievo, ndr) ha giocato 3-4 minuti entrando nel migliore dei modi. Non so se ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma credo che con la Lazio possa iniziare dal primo minuto. Dopo l'allenamento del pomeriggio avrò le idee più chiare".