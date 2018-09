Udinese, Velazquez: "Lasagna lo conosco bene, è da Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Queste alcune battute sull'attaccante Kevin Lasagna: "Si è allenato molto bene, sono soddisfatto di lui. Mi piace molto perché si sacrifica per la squadra. Poi ci sono dei momenti sì e dei momenti no. Ha la qualità per giocare in Nazionale. Ha la mia fiducia, domani giocherà dall'inizio. Lavora molto bene, è una bravissima persona. Lo conosco bene e penso 'Perché no?', può andare in Nazionale. Ha un gran cuore, si mette sempre a disposizione".