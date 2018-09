Udinese, Velazquez: "Lazio forte. Ma io alleno i migliori al mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio parlando così degli avversari: "Giochiamo contro una squadra dinamica. Sappiamo bene come giocano, la Lazio punta sempre alla porta avversaria. Di più però non posso dire su come giocheremo, non mi piace rivelare troppo agli avversari. Ovviamente dovremo tenere conto della loro tendenza ad arrivare al limite dell'area di rigore con molti giocatori. Però, ripeto, noi siamo in un'ottima condizione. Ho fiducia massima nei miei giocatori. per me sono i migliori del mondo".