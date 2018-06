Udinese, Velazquez: "Mercato dinamico, ma qui tanti giocatori importanti"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato così del mercato che si attende dal club: "Penso che ci siano tanti giocatori importanti qui. Il mercato è il mercato, è dinamico. Stiamo lavorando, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze ma in una filosofia comune. Cercheremo di creare una squadra il più equilibrata possibile. Non è il momento per parlare di cose concrete, abbiamo una filosofia comune. Le situazioni di mercato sono dinamiche, e in questa stagione c'è anche un mondiale di mezzo. Analizzando le varie situazioni è ovvio che possano esserci delle novità, abbiamo una idea chiara e un feeling importante con la dirigenza. Cercheremo di avere una squadra il più equilibrata possibile".