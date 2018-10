Udinese, Velazquez: "Mi è piaciuta la reazione della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez commenta ai microfoni di UdiNews Tv il pareggio sul campo del Genoa. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Udineseblog: "Per me la partita di oggi era molto importante per tagliare la sequenza negativa. Meglio il secondo tempo che il primo, mi è piaciuta la reazione. Non era facile oggi in trasferta e potevamo anche addirittura vincere alla fine. Non è facile con una squadra così giovane uscire da un momento così difficile, ma penso che tutti sapevano del brutto calendario che abbiamo avuto, Juve e Napoli di seguito e tutto quanto, non è facile. Yutti lo sappiamo e oggi era molto importante, la prestazione della squadra non mi è piaciuta nel primo tempo, ma nel secondo si, ed è importante per arrivare nel prossimo weekend contro il Milan con la testa serena. In questa squadra non si conferma nessuno, si conferma la squadra nel collettivo. Oggi reazione di tutti. Mi piace che abbiano fatto gol Kevin e Rodrigo, possono crescere tanto con il lavoro dei compagni. Sono molto contento per la reazione di tutti. Non è facile il debutto in prima di Ter Havest e di Musso. Inoltre è importante arrivare tutti con equilibrio, credo che dalla fine di novembre possiamo fare una stagione tranquilla che è il nostro obiettivo. Ma il calendario è cosi e dobbiamo fare prestazioni come oggi. Adesso riposiamo e lavoriamo per arrivare con la testa pulita per la prossima partita".