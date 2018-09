Udinese, Velazquez: "Miglior gara della stagione, sono orgoglioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna con la Lazio: "Per me abbiamo fatto una bellissima prestazione per tutta la partita. Abbiamo avuto più chance per fare gol e abbiamo fatto più tiri, la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto cuore negli ultimi venti minuti e l'affetto dei tifosi è stato bellissimo. Oggi è venuta qui una squadra molto forte, che gioca l'Europa League, ma noi abbiamo dato l'impressione di poterla anche vincere. Avremmo potuto segnare prima di loro, è stata una questione di dettagli. Questa è la strada giusta, l'attitudine della squadra è sempre la stessa. Tutti lavorano al massimo in ogni momento, devo fare i complimenti ai ragazzi. Questa credo possa essere considerata la nostra miglior partita della stagione. Abbiamo giocato per vincere e questo è molto importante, sono orgoglioso di questi calciatori. Avevo visto molte partite di Serie A, Serie B e Primavera prima di venire qua. Conosco bene il campionato, mi piace molto. E' molto tattico e sono felice e soddisfatto di essere qui all'Udinese".