Udinese, Velazquez: "Non mi sento in discussione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sportf

L'allenatore dell'Udinese Julio Velazquez, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, ha parlato così del suo possibile esonero: "Il calendario non è giusto o ingiusto. Le mie uniche responsabilità sono lavorare duro durante la settimana e arrivare alla partita equilibrati e preparati. Detto questo io ho rispetto per tutti, ma non ascolto le critiche. Ho molta fiducia nella squadra e non mi sento in discussione, anche perché le prestazioni, eccetto quella a Bologna, mi hanno dato la prova che il lavoro che facciamo è quello giusto".