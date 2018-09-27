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Udinese, Velázquez: "Orgoglioso dei miei, gara equilibrata"

27.09.2018 00:12 di Patrick Iannarelli   articolo letto 509 volte
© foto di Federico De Luca

Julio Velázquez, allenatore dell'Udinese, è intervenuto al termine della sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Nel finale meritavate il pareggio?

"Mi è piaciuta molto la squadra, secondo me è stata una gara equilibrata. Abbiamo avuto più possesso di palla, più corner, più tiri. È un peccato, meritavamo un punto. Il cuore di questa squadra negli ultimi venti minuti, mi è piaciuta molto. Complimenti a tutti, per l'attitudine, per il lavoro: vogliamo sempre vincere. Per me questa è la miglior partita della stagione. La Lazio è una squadra molto forte".

È una squadra giovane, che può far divertire. Ma la giovane età può essere una mancanza?

"Oggi non è stato un problema. È una squadra con mentalità, stiamo lavorando bene. Sono molto orgoglioso".

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