Udinese, Velazquez: "Pareggio meritato con il Torino"

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

SPAL, Semplici sugli infortunati: "Floccari rientra, Bonifazi in settimana"

Zaza-Belotti, la coppia non decolla. Ma vietato fare processi

Atalanta, Gasperini su Ilicic: "Si sta allenando, non ha difficoltà"

Empoli, Krunic al 45': "Meglio noi per mezzora, meritiamo il gol"

Roma, Di Francesco: "Non si può subire gol in questo modo"

Juventus, Douglas Costa: "Gesto che non corrisponde alla mia carriera"

Juventus, CR7 sui social: "Molto felice per la mia prima doppietta"

Sampdoria, Caprari: "Super felice per aver contribuito a questa vittoria"

Juventus, Cristiano Ronaldo: "Champions League, girone non facile"

Juve, Emre Can: "Serie A più tattica della Premier League"

Le pagelle della Lazio - Strakosha, Parola e Leiva top. Le stelle non brillano

Juventus, Allegri: "Dispiace per l'episodio di Douglas Costa"

RMC Sport - Sassuolo, De Zerbi: "Via con la consapevolezza di essere forti"

Empoli, Andreazzoli: "Noi a pari punti con l'Inter? Non guardo i nerazzurri"

Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato ai microfoni di Radio Rai : "Abbiamo fatto una buona partita, il Torino è una squadra molto forte. La gara è stata equilibrata, il risultato è giusto anche se alla fine abbiamo avuto l'occasione per vincere la gara".

