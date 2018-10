Udinese, Velazquez: "Pari che vale molto. Con il Milan più liberi di testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, si è così espresso ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio ottenuto dai friulani sul campo del Genoa: “Per noi questo pareggio è molto importante. Interrompe la striscia negativa. L'abbiamo fatto in uno stadio difficile contro una squadra forte. Il pareggio finale ha molto valore, potevamo anche vincere nel finale. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, nel primo ci è mancata la voglia, la fame di andare a pressare. Perché? Perché siamo uomini, non è facile giocare in trasferta dopo aver perso tante partite difficili. Abbiamo reagito poi, facendo bene sia con che senza la palla. Mi è piaciuta l'attitudine della seconda parte e la voglia di vincerla. Ci servirà per crescere, sappiamo che il calendario è bruttissimo. Penso che sia importante arrivare bene a dicembre, quando diventeranno più normali le partite. Dell'Italia mi piace tutto: posso solo parlare bene di tutti, tifosi, giornalisti, società... Sono stato molto aiutato sin dal primo giorno. L'Udinese è una famiglia. Questo punto ci serve ad arrivare con la testa libera nel prossimo weekend contro il Milan”.