Udinese, Velazquez: "Qui il contesto ideale per ogni allenatore"

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, parla così ai microfoni di Sky della nuova avventura in bianconero: "Considero la Serie A uno dei migliori campionati del mondo, senza dubbio. L'Udinese è una società con grande storia, il contesto ideale, che piacerebbe a ogni allenatore. Sono molto emozionato, ho tanta voglia di iniziare. Ho esposto il mio modo di lavorare giorno per giorno per valorizzare i giocatori della società. La connessione è stata molto positiva, spero che tutto prosegua nel miglior modo possibile".