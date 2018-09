Udinese, Velazquez: "Torino squadra veramente forte. Occhio a Belotti"

Federico Dimarco sblocca la sfida tra Parma e Inter con un clamoroso sinistro ad incrociare che sorprende Handanovic e fa esultare i tifosi crociati presenti al Meazza: il laterale crociato conclude con un sinistro magnifico dopo una galoppata in solitaria dai 40 metri, togliendo...

Inter, Politano: "Grandissimo Parma contro la Juve, bravi in contropiede"

Sassuolo, De Zerbi sfida la Juventus: "Andiamo per fare punti"

Ballardini difende Marchetti: "Gran portiere, col Sassuolo non fa testo"

Bologna, Inzaghi: "Santander e Destro ora non possono giocare insieme"

Juventus, Allegri: "Emre Can è pronto. E presto giocherà anche Perin"

Inter, Politano: "Contro il Parma vogliamo prima vittoria in casa"

Inter, Ausilio: "Icardi? Arriveremo a un accordo per il rinnovo"

De Zerbi: "Scansuolo? Al bar ci mettevi la faccia, sui social no"

Roma, Di Francesco annuncia: "Zaniolo in lizza per un posto dal 1'"

Udinese, Velazquez: "Barak quasi al top, può essere un'arma in più"

Milan, Gattuso su Higuain: "Il più arrabbiato al mondo quando non segna"

Torino, Mazzarri: "Qui tutti in competizione: ai tifosi interessa questo"

Atalanta, Gomez: "Per muovermi da Bergamo serve l'offerta di una big"

Gattuso su Donnarumma: "Lavori e non ascolti quello che scrivono"

F.Inzaghi: "Destro? Quando gioca deve mangiare l'erba, ma non solo lui"

Julio Velazquez , tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Queste alcune battute sul Torino: "Si tratta di una squadra molto forte. Belotti è un giocatore molto forte, veloce, arriva bene nella porta avversaria. E' una squadra con un modulo chiaro, molto forte difensivamente e che sviluppa benissimo la transizione offensiva. E' molto pericolosa. Ma noi non siamo preoccupati, pensiamo a noi stessi, sappiamo di stare bene e arriviamo molto bene alla gara. Anche qui ci sono calciatori forti e giovani".

