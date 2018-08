Udinese, Velazquez verso la Samp: "Stiamo studiando più moduli diversi"

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria. "Le due punte sono una possibilità. Abbiamo lavorato su questo atteggiamento ma anche su 4-3-3 e 4-2-3-1 per sfidare i blucerchiati. Sappiamo cosa fare, vogliamo una sfida equilibrata. E' una squadra che la scorsa stagione mi è molto piaciuta, come la Juventus. Giampaolo è uno che lavora, giorno per giorno, è uno versatile e difficile da affrontare".

Sulle condizioni dei singoli. "Musso sta bene, è una possibilità: si allena da due giorni con la squadra, vediamo domani che scelte faremo. Barak? E' un bravo ragazzo, si è infortunato oggi ma potrebbe esserci domani al 100%. Non può essere un caso solo per una partita, si è adattato bene al nostro modulo. D'Alessandro? Può giocare: ha la mentalità giusta, è uno versatile che dà più possibilità e sono contento di lui".

Su Lasagna. "E' una punta. Può giocare da solo o in coppia ma non possiamo mai pensare a un singolo, bensì al gioco di squadra. Cerchiamo di fare il meglio per il gruppo. Il pari contro il Parma mi soddisfa ma dobbiamo sempre pensare a fare meglio".

Sulle sfide giocate. "Non sono preoccupato per i 4 gol presi in 2 partite. Ho una squadra molto giovane e sono contento di come i ragazzi hanno reagito a #Parma. Non è facile recuperare due gol di svantaggio".