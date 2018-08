Udinese, Velazquez: "Vittoria di cuore e testa. Ora testa alla Fiorentina"

Dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria, il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Una vittoria bellissima per noi, per la fiducia, per i nostri tifosi, è molto importante e penso che per tre quarti della gara siamo stati superiori, dopo un po' meno ma è normale, la Sampdoria ha fatto di tutto per pareggiare, potevamo segnare il secondo gol ma è molto importante vincere così per il cuore per la testa e dopo il pareggio col Parma, la vittoria di oggi è importante, abbiamo lavorato tutti insieme con il cuore, la testa, eravamo messi bene tatticamente, è una vittoria importante".

Berhami vero leader?

"È stato bravissimo, non solo oggi che ha giocato ma anche contro il Parma che ha giocato solo tre minuti, il suo modo di stare nello spogliatoio è fantastico, è un giocatore top e bravo come persona, è un giocatore molto importante per noi e oggi la sua gara è stata top".

Fofana?

"Ha fatto una buona prestazione, anche Rolando, la Sampdoria è una squadra versatile, con molta profondità, è stato importante per noi il lavoro delle mezze ali, la concentrazione dei due esterni che hanno chiuso quando loro attaccavano. È un buon inizio, ora dobbiamo lavorare con la testa alla Fiorentina, una squadra molto difficile, pensiamo solo a lavorare e vincere".