Udinese, Velazquez: "Vittoria importante, questa la strada giusta"

Il nuovo tecnico dell'Udinese Julio Velazquez festeggia la prima vittoria in Serie A arrivata con l'1-0 alla Sampdoria: "Siamo molto versatili tatticamente, possiamo arrivare in porta in modi diversi con pochi o tanti passaggi, ma sempre equilibrati e compatti. Abbiamo cuore e una buona mentalità, questo è quello che voglio. Stasera abbiamo fatto una bellissima prestazione, avremmo potuto raddoppiare poi nel finale la Sampdoria è uscita ma la nostra difesa ha fatto molto bene. È una vittoria molto importante per il domani, siamo sulla strada giusta", ha detto l'allenatore spagnolo a Sky Sport.