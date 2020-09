Udinese, vicinissimo Tokoz: test fisici cruciali, da valutare le condizioni del regista

vedi letture

Rinforzo in difesa molto vicino per l’Udinese. Secondo i media turchi, il club bianconero avrebbe praticamente definito l’arrivo di Dorukhan Tokoz, centrocampista classe ’96 ex Besiktas. Da capire, fa sapere tuttoudinese.it, le condizioni fisiche del giocatore: è reduce da alcuni problemi al ginocchio e i friulani lo valuteranno con attenzione al suo arrivo in Italia.