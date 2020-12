Udinese, Walace dopo l'1-1 di Cagliari: "Con Pereyra e De Paul in campo diventa tutto più facile"

Al termine della sfida pareggiata contro il Cagliari, il centrocampista bianconero Walace ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "Penso che sia stata una bella partita, tutta la squadra sta bene e questo lo si vede dalla condizione sia dei titolari che di chi entra poi a gara in corso. Pereyra e De Paul? Si tratta di due giocatori dotati di grande qualità nel palleggio e nella progressione, per cui per me diventa tutto più facile al loro fianco. Io attualmente mi sento bene, nonostante l'infortunio che ho sofferto all'inizio della stagione ora mi sento in forma per giocare. Direi che siamo tutti sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".