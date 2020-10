Udinese, Walace entra nel mirino del Gremio. Ma non lascerà la Serie A adesso

Il Gremio torna a pensare a Walace, vincitore della Coppa del Brasile nel 2016 con il club di Porto Alegre. Non risultano contatti formali con il giocatore, che peraltro avrebbe già fatto sapere di voler rimanere all'Udinese, pur avendo affetto per la sua ex squadra, per la quale tiene aperta la porta aperta per un ritorno in futuro. Ma il 25enne al momento ritiene che il presente sia all'Udinese e in Serie A: secondo quanto raccolto, nemmeno l'Udinese sarebbe convinta di privarsi del giocatore al momento per farlo partire in direzione Brasile, dove il mercato è ancora aperto e lo rimarrà fino al 9 novembre.