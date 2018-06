Udinese, Widmer e Jankto via per finanziare il mercato estivo

Secondo Il Messaggero Veneto oggi in edicola, sono destinati all'addio all'Udinese sia Jakub Jankto che Silvan Widmer. Entrambi, infatti, dovrebbero finanziare il mercato dei friulani che verrà. Su Jankto c'è il Milan oltre che l'Inter, l'Udinese ha sondato il terreno con la Juventus chiedendo informazioni per Rolando Mandragora e Alberto Cerri. Widmer, invece, ha estimatori in Bundesliga.