Udinese, Zanetti primo nome per il futuro della panchina. L'alternativa è Maran

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il mancato rinnovo di Gotti, l'Udinese sta cercando il tecnico giusto per la prossima stagione. La prima idea è quella di affidare la panchina a Paolo Zanetti attuale tecnico del Venezia in corsa per la promozione in Serie A. L'alternativa risponde al nome di Rolando Maran, tecnico che però è ancora legato al Genoa.