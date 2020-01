© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dai colleghi di TuttoUdinese.it, Marvin Zeegelaar è arrivato a Udine ieri sera e questa mattina ha svolto le visite mediche di rito. L'olandese si è poi trasferito in sede dove, proprio in questi minuti, si sta accingendo a firmare il contratto che lo riporterà all'Udinese. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.