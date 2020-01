© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani, spiega TuttoUdinese, arriverà in città Marvin Zeegelaar. L'esterno mancino di proprietà del Watford è atteso in città nella giornata di domani per effettuare le visite mediche, quindi per venerdì è attesa l'ufficialità del nuovo vice Sema.