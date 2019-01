Udinese, Zeegelaar si presenta: "Pronto per il Parma, lavorerò sodo"

Fonte: tuttoudinese.it

Dopo l'Okaka-day arriva il momento della presentazione di Marvin Zeegelaar, altro giocatore arrivato dal Watford per rafforzare la rosa a disposizione di Nicola. Queste le prime parole del nuovo difensore bianconero:

Sull'impatto con la realtà friulana: “Ho parlato con il tecnico e ovviamente mi ha detto quello che si aspetta da me, spero di fornire buone prestazioni, ho visitato le strutture e conosciuto i compagni di squadra. Mi auguro di poter aiutare il più possibile la squadra”.

Sulla rivalità con D'Alessandro: “Certamente non posso dire chi sceglierà il tecnico, farò di tutto per ritagliarmi spazio, non posso suggerire io quale sia la scelta migliore per i giocatori da schierare in campo”.

Sulle aspettative: “Penso innanzitutto che l'Udinese non meriti la posizione in cui si trova, crediamo tutti che si possa migliorare, vogliamo migliorare la situazione. Proprio per questo lavorerò sodo, cercando anche di dare qualcosa in più dal punto di vista tattico e creativo, dando una mano anche magari in zona gol”.

Sulla scelta del campionato italiano: “Naturalmente giocare nel campionato italiano è sempre stato un sogno, basta vedere il livello delle squadre e dei giocatori che sono passati anche qui a Udine, ora voglio dimostrare le mie capacità e dare il mio contributo”.

Sull'esperienza al Watford e i tanti olandesi presenti in rosa: “Ho giocato molto all'inizio, poi è cambiato tecnico, aveva idee diverse e mi sono adattato alle sue scelte. Ora all'Udinese inizia un nuovo capitolo, i miei compagni olandesi mi hanno accolto bene, conoscevo già alcuni di loro, ma tutti sono stati molto gentili con me”.

Sulla posizione preferita e il prestito: “Dipende dal gioco e dalla partita, la mia posizione preferita è quella di terzino, mi adatto alle situazioni, giocando anche da quinto, per il futuro vedremo a fine anno quale sarà la situazione migliore”.

Sulla prossima partita e i tifosi: “Sto lavorando insieme allo staff tecnico per mettermi il più in forma possibile, ma credo di essere pronto già per la sfida con il Parma. Capisco la delusione dei tifosi per l'andamento del campionato, ma gli chiedo di starci vicino, perché è con il loro supporto che possiamo migliorare”.