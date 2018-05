UEFA, aperto doppio procedimento disciplinare su Buffon per Real-Juve

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La UEFA, massimo organismo del calcio europeo, ha deciso di aprire due procedimenti disciplinari nei confronti di Gigi Buffon, capitano della Juve, in riferimento ai fatti di Real Madrid-Juventus. Il primo riguarda il cartellino rosso sventolato dall'arbitro francese Oliver per proteste in occasione del rigore concesso alle merengues, mentre il secondo è per la violazione dei principi generali di comportamento. La decisione arriva ad un mese dalla gara incriminata, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La commissione disciplinare dell'UEFA valuterà la posizione di Buffon il prossimo 31 maggio.