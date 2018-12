© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha così commentato l'introduzione dell'UEL2, la terza competizione europea per club: "Ora più club che mai sono inclusi nelle competizioni UEFA, ci saranno più partite per più club e più federazioni. C'è una richiesta diffusa da parte di tutti i club per aumentare le possibilità di partecipare alle competizioni europei e così questa è stata approvata. E' una novità in linea con il nostro obiettivo di avere maggiore qualità ma anche maggiore partecipazione".