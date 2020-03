UEFA, Ceferin: "Spostamento Euro2020 ha un costo enorme. Sacrificio di tutti"

vedi letture

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato anche dei costi del rinvio di Euro 2020 nelle sue dichiarazioni al sito ufficiale della stessa UEFA: "Tutti hanno capito che avrebbero dovuto sacrificare qualcosa per ottenere il miglior risultato. Era importante che, in quanto organo di governo del calcio europeo, la UEFA guidasse il processo e facesse il più grande sacrificio. Lo spostamento di EURO 2020 ha un costo enorme per la UEFA, ma faremo del nostro meglio per garantire che i finanziamenti fondamentali per il calcio, il calcio femminile e lo sviluppo del gioco nei nostri 55 paesi non siano interessati".