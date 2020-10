UEFA, Ceferin: "VAR da migliorare. Va usato solo per le situazioni controverse"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato alla maratona digitale SportLab per celebrare i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport. Questo il suo pensiero sull’utilizzo del VAR: “Il VAR a chiamata? Ci sono molte proposte, su come migliorare il VAR. Per me la cosa più utile è che sia usato per le situazioni più controverse. In alcune leghe il gioco viene interrotto per troppi minuti, questo non è un bene per il calcio. La soluzione è limitare l'applicazione del VAR, sul fallo di mano per esempio ci sono diversi dubbi. O sul fuorigioco di 1-2 cm. E naturalmente sul portiere che magari supera la linea di pochi centimetri durante il calcio di rigore".

