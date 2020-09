UEFA, chi è il miglior tecnico dell'anno? Gasperini quarto e Conte decimo: ecco i tre finalisti

vedi letture

I tre tedeschi Hansi Flick, Jürgen Klopp and Julian Nagelsmann sono i finalisti per il premio Allenatore dell'Anno UEFA 2019/20 per il calcio maschile.

Il vincitore sarà annunciato – insieme al Calciatore e Calciatrice dell'Anno, all'Allenatore dell'Anno per il calcio femminile e ai vincitori dei premi per ruolo della UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League – durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi 2020/21 della UEFA Champions League che si terrà a Nyon, giovedì 1° ottobre. Il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League verrà invece annunciato il giorno dopo.



I canditati al premio UEFA per il calcio maschile

Hansi Flick (Bayern)

Il Bayern era quarto in Bundesliga quando è arrivato Flick in panchina; con una striscia di 20 vittorie consecutive, la squadra tedesca ha completato il triplete.



Jürgen Klopp (Liverpool)

Ha orchestrato l'inarrestabile marcia dei Reds verso il primo titolo in Premier League dopo 30 anni, riscrivendo i libri dei record, dopo il successo in Supercoppa UEFA.

Julian Nagelsmann (RB Leipzig)

A 33 anni, è diventato il più giovane allenatore a vincere una sfida a eliminazione diretta in UEFA Champions League, guidando il Lipsia fino alla sua prima semifinale.

Il resto della top ten

4 Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) – 76 voti

5 Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 68 voti

6 Julen Lopetegui (Siviglia) – 57 voti

7 Rudi Garcia (Olympique Lione) – 32 voti

8 Zinédine Zidane (Real Madrid) – 25 voti

9 Pep Guardiola (Manchester City) – 11 voti

10 Antonio Conte (Inter) – 9 voti