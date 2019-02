UEFA e ECA rinnovano gli accordi. Agnelli: "Momento storico"

Gli accordi tra ECA e UEFA sono stati rinnovati oggi tra il presidente Andrea Agnelli e Aleksandar Ceferin. Il MoU, il Memorandum of Understanding, sarà ora valido fino al 2024. "E' un momento importante per la storia del calcio europeo -dice Agnelli-. Adesso la ECA è nel cuore del processo decisionale della UEFA, in modo da riflettere il contributo dei club nel gioco e nel calcio. Insieme, affronteremo le prossime sfide con l'intenzione di una crescita a medio-lungo termine".

Andrea Agnelli: ”I believe that this agreement is an important moment in the history of European football. The MoU places ECA firmly at the heart of UEFA's decision-making process, in a manner which properly reflects clubs’ contribution to the development of the game." pic.twitter.com/Fw94tq7I3W

— ECA (@ECAEurope) 6 febbraio 2019