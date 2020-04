UEFA e Fair Play Finanziario: budget da non presentare ma confermata break-even rule

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sul capitolo Fair Play Finanziario. Già nell'ultimo Comitato Esecutivo aveva espresso l'intenzione di agevolare club e federazioni in ambito FFP e licenze nelle competizioni Uefa per club dal 2020/21, con proroghe per le procedure relative alle licenze e sospensione di norme sulle licenze per la valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club. Nella prossima stagione non sarà necessario presentare il budget 2020/21, ma è confermata la break-even rule.