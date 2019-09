© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA, tramite i propri profili social, ha comunicato le sedi delle prossime finali delle manifestazioni europee. La finale di Champions League del 2021 si giocherà a San Pietroburgo, mentre quella di Europa League al Sanchez-Pizjuan di Siviglia. Quindi la Supercoppa Europea che sarà ospitata dal Windsor Park di Belfast.

La UEFA ha però comunicato anche i luoghi delle finali di Champions League dei prossimi anni: nel 2022 si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, mentre nel 2023 al Wembley Stadium di Londra.

La UEFA ha confermato quest'oggi che il VAR sarà utilizzato a partite dalla fase a eliminazione diretta in Europa League.