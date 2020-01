La UEFA, tramite il profilo Twitter ufficiale della Champions League, ha annunciato il 'Team of the Year' del 2019. La squadra ideale dello scorso anno è stata selezionata grazie agli oltre 2 milioni di voti dei tifosi di tutto il mondo e nell'undici titolare (schierato col 4-2-4) sono presenti 2 giocatori del nostro campionato, ovvero Matthijs De Ligt e Cristiano Ronaldo: Alisson; Alexander-Arnold, De Ligt, Van Dijk, Robertson; De Jong, De Bruyne; Messi, Ronaldo, Lewandowski, Mané

