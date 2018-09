UEFA, ieri si è discusso anche della data unica di chiusura del mercato

Il Forum degli allenatori UEFA a Nyon ha sancito l'inizio della stagione anche a livello europeo, coi tecnici che hanno potuto sensibilizzare l'organizzazione riguardo alcuni cambiamenti che sarebbero graditi. Uno di questi, rivela la Gazzetta dello Sport, è una data unica di chiusura del mercato estivo, prima dell’inizio dei campionati, come accaduto in Italia nel 2018, per evitare che alcune leghe abbiano un mercato più lungo.