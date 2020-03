Uefa, la chiamata alla responsabilità e le prospettive dei campionati

La tanto attesa chiamata alla responsabilità da parte della Uefa ha trovato finalmente il suo inevitabile riscontro. L’unica soluzione possibile è stata perseguita ed ufficializzata a margine della conference call che ha coinvolto tutte le federazioni facenti parte dell’organizzazione continentale che hanno portato alla decisione di rinviare gli Europei al 2021, con tanto di gara inaugurale a Roma come da copione, prevista per l’11 giugno. Il secondo tassello, per il quale servirà l’indispensabile “collaborazione” del virus, è quella legata alla conclusione dei campionati nazionali, al momento fissata per tutti ed in maniera inderogabile al 30 giugno prossimo. Insomma, una navigazione a vista, con la possibilità di ulteriori variazioni alle quali ad ogni modo si spera di non dover ricorrere: sia per gli smottamenti che comporterebbero, sia perché significherebbe che l’emergenza Coronavirus non sarebbe stata ancora tenuta a bada. Incertezze che vengono confermate dalla mancanza di un calendario definitivo, anche se la presumibile data per la conclusione delle competizioni internazionali è stata fissata al 24 giugno per l’Europa League e al 27 per la Champions. Ovviamente al netto delle inevitabili perdite che ne seguiranno su ogni fronte: anche per questo sono state istituite due commissioni, una per sopperire alle conseguenze finanziarie dell’effetto virus, e l’altra per ponderare tutte le varie ipotesi di costruzione del calendario. Dall’allarme solo italiano con il quale si era cercato di circoscrivere il dramma che stiamo affrontando, al ribaltone europeo, il passo è stato maledettamente breve.