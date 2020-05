UEFA, Lakovic: "Champions, lo scenario attuale è giocare ad agosto. Ma ci sono alternative"

Ai microfoni di Blic, Zoran Lakovic, National association director della UEFA, fa il punto sulla situazione delle coppe europee che ancora non hanno una precisa collocazione nella ripartenza: "La UEFA sta monitorando la situazione sanitaria in Europa. Abbiamo una serie di scenari su come far proseguire la Champions League e l'Europa League in estate. Lo scenario attuale, che abbiamo rivelato a tutte le Federazioni e i club, è che la competizione continui ad agosto, con le finali programmate alla fine del mese. Quindi, questo è uno scenario che è ancora valido e sul quale stiamo lavorando. Ci auguriamo che questa ipotesi non cambi, ma in tal caso abbiamo alcune alternative pronte. L'obiettivo era e rimane completare la stagione".