UEFA, quando giocare le coppe? Oggi riunione con l'ECA: l'idea è ripartire il 7 agosto

vedi letture

Nella giornata di oggi andrà in scena un'importante riunione della UEFA, con l'ECA, che dovrebbe dare notizie ufficiali in merito alle coppe europee. L'ipotesi da tenere più in considerazione in questo momento è quella che prevederebbe il ritorno degli ottavi di finale il 7-8 agosto, con i quarti che sarebbero giocati il 13-14 agosto in gara secca e campo neutro. Semifinali e finale invece a Istanbul, in una sorta di final four. A riportarlo è Sky Sport.