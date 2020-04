UEFA: "Settima classificata in Europa League se la coppa nazionale non si completa"

La UEFA ha comunicato alla Federcalcio spagnola (RFEF) che il settimo classificato del campionato prenderà l'ultimo posto disponibile per l'Europa League, se la finale di Copa del Rey non potrà essere disputata. Scartata pertanto l'idea della RFEF di mandare in Europa League eventualmente la finalista del torneo, qualora una delle due (la finale è Athletic-Real Sociedad con questi ultimi quarti in classifica. L'Athletic è decimo) si fosse già qualificata attraverso il campionato. Attualmente al settimo posto si trova il Valencia. La comunicazione della UEFA indica che: "Per l'entrata in Europa League 2020-21, in caso un'associazione nazionale termini prematuramente, per ragioni legittime, una coppa nazionale e, di conseguenza, non possa determinare il vincitore per meriti sportivi, in applicazione del regolamento della competizione, il club non qualificato di classifica migliore di un campionato nazionale sarà qualificato". Una situazione che tocc anche l'Italia, qualora la Coppa nazionale non dovesse essere più disputata.