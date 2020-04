UEFA, via alla 3 giorni di incontri: oggi sessione informativa coi segretari delle 55 federazioni

La UEFA rende noto che oggi ospiterà una sessione informativa per i segretari generali delle 55 federazioni affiliate prima della video conferenza di giovedì. I meeting esamineranno gli sviluppi relativi alle competizioni nazionali ed europee.

📆 UEFA will today host an online information session for the General Secretaries of UEFA’s 55 member associations ahead of Thursday's #UEFAExCO video conference.

The meetings will look at developments across both domestic and European competitions.

— UEFA (@UEFA) April 21, 2020