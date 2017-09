UFFICIALE: Andrea Agnelli presidente della ECA per quattro stagioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Quest'oggi, nel corso del 13° Congresso Straordinario UEFA tenutosi a Ginevra, è stata ufficialmente ratificata la nomina del Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a membro effettivo del Comitato Esecutivo, in qualità di Presidente dell'ECA - European Club Association, per un mandato di durata quadriennale.

In questa occasione, l'UEFA ha ratificato altresì la nomina a membro effettivo del Comitato Esecutivo di Ivan Gazidis, Chief Executive dell'Arsenal, e ha eletto il russo Alexey Sorokin come nuovo membro europeo del Consiglio FIFA per un mandato che durerà fino al 2021.

Ratificata anche la nomina dei due membri indipendenti per la Commissione Governance e Compliance UEFA: José Juan Pintó Sala, avvocato spagnolo e arbitro del Tribunale di Arbitrato Sportivo (TAS), nonché Charles Deguara, Auditor General del National Audit Office di Malta.

Infine, ratificata la nomina di quattro membri degli Organi per l'Amministrazione della Giustizia UEFA:

- Thomas Hollerer (Austria), membro dell'Organo di Appello UEFA

- Ivan Robba (Gibilterra), Ispettore Etica e Disciplina UEFA

- Edvinas Eimontas (Lituania), Ispettore Etica e Disciplina UEFA

- Nebojša Ivković (Serbia), Ispettore Etica e Disciplina UEFA

In questa sede, sono stati approvati dei cambiamenti agli Statuti UEFA, i cui effetti si vedranno sul nuovo Memorandum d'Intesa tra la UEFA e l'Association of European Professional Football Leagues (EPFL), e, in attesa dell'approvazione del Comitato Esecutivo, con l'obiettivo di garantire all'EPFL un posto nel Comitato Esecutivo UEFA in futuro.