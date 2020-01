UFFICIALE: Antonio Nocerino si ritira: "Decisione sofferta ma ponderata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Nocerino si ritira. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex centrocampista tra le altre di Milan e Palermo ha spiegato la sua decisione: "È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico il calcio. Una decisione sofferta ma ponderata, la mia soddisfazione e aver realizzato il sogno di mio padre che poi è diventato anche il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle che con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono, mia moglie la mia roccia e i miei figli che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, gli allenatori che ho avuto, i compagni di squadra da qui ho imparato tantissimo e i tifosi che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore. Con affetto, Antonio Nocerino 23".