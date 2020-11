ufficiale Antonio Valencia riparte dal Messico: ha firmato con il Queretaro

Antonio Valencia, storico ex giocatore del Manchester United, è un nuovo calciatore del Queretaro, squadra messicana che in passato ha avuto in rosa anche Ronaldinho. L'ecuadoriano ha firmato il contratto con i nerazzurri, soprannominati in patria Gallos Blancos.