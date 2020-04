ufficiale Argentina, stop al calcio. Stagione finita, si riparte a gennaio '21: decisione dell'AFA

vedi letture

Dopo le anticipazioni di ieri, adesso è ufficiale. L’Argentina calcistica si ferma. Con il bollettino ufficiale n. 5768, infatti, il Comité Ejecutivo dell’AFA ha messo la parola fine alla stagione 2019/2020 dalla Primera Division (l’equivalente della nostra Serie A, già vinta dal Boca Juniors) in giù: si fermano anche Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D e Federal A. Annullate tutte le retrocessioni, il prossimo campionato ripartirà nel 2021. A breve l’analisi completa del documento (consultabile in forma integrale, in spagnolo, a questo link).