UFFICIALE: Atalanta, acquistato lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia

Fonte: Comune di Bergamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo stadio Atleti Azzurri d’Italia è proprietà dell’Atalanta: il bando di alienazione dello stadio di Bergamo ha registrato questo esito in mattinata, quando la Commissione del Comune di Bergamo ha aperto questa mattina le buste pervenute entro le 12.30 dello scorso lunedì.

L’Atalanta ha rilanciato del 10% la base d’asta di 7 milioni e 826 mila euro, aggiudicandosi dunque la struttura sportiva più importante della città di Bergamo per la cifra di 8 milioni e 600 mila euro.

L’Amministrazione aveva deciso nei mesi scorsi di alienare lo stadio per poterlo così vedere ammodernato: il bando prevede infatti la presentazione di un piano attuativo da parte del vincitore entro sei mesi dall’apertura delle buste e la successiva complessiva riqualificazione dello stadio entro 6 anni.