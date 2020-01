Guilherme Arana saluta l'Atalanta. Lo annuncia il Siviglia, che attraverso i propri canali ufficiali ha comunicato la risoluzione del prestito del terzino brasiliano agli orobici. Arana, classe '97 e appena 4 presenze in questa stagione, si trasferisce poi, sempre in prestito, all'Atletico Mineiro fino a giugno 2021, con opzione per il riscatto.

🚨 Arana deja el @Atalanta_BC y se marcha cedido al @Atletico Mineiro hasta junio de 2021. Posteriormente, el club brasileño deberá hacer efectiva la opción de compra. ⚽️🇧🇷#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 29, 2020