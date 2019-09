© foto di Federico Gaetano

Subito dopo la rescissione con Skrtel, è arrivato l'annuncio del suo sostituto in nerazzurro. Simon Kjaer torna in Italia e lo fa per vestire la maglia dell'Atalanta, come comunicata il sito ufficiale della Dea: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Simon Kjaer a titolo temporaneo". Per il danese terza esperienza in Serie A dopo quelle con Palermo e Roma.