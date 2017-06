UFFICIALE: Atalanta, dal Lucerna ecco il giovane centrocampista Haas

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta B.C. comunica di aver ingaggiato il centrocampista Nicolas Haas. Il calciatore era in scadenza di contratto con il club svizzero del Lucerna.

Haas, nato il 23 gennaio 1996 a Sursee, comune del Canton Lucerna, nonostante la giovane età, può vantare già un'esperienza importante sia a livello di club che di nazionale. Dopo aver mostrato le sue qualità nel settore giovanile del Lucerna, nell'Under 21 del club svizzero si è messo in evidenza segnando 9 gol in 16 partite e guadagnandosi così il salto nella prima squadra. Ha esordito nella Raiffeisen Super League svizzera con il Lucerna a 19 anni e da allora in due stagioni e mezza ha collezionato 55 presenze nella massima serie elvetica, segnando 2 gol e fornendo 7 assist. Ha già assaggiato anche l'Europa League e il Mapei Stadium di Reggio Emilia (sede delle gare interne dell'Atalanta nella competizione europea): nell'ultima stagione ha infatti affrontato nel terzo turno preliminare il Sassuolo giocando entrambe le partite dal primo all'ultimo minuto.

Le sue qualità non sono passate inosservate anche a livello di nazionali giovanili. Ha cominciato a vestire la maglia della nazionale svizzera dall'Under 15 arrivando fino all'Under 21 con cui ha esordito lo scorso novembre disputando due amichevoli contro la Russia.

E' un centrocampista che sa abbinare qualità e quantità, con una buona propensione anche all'inserimento e alla spinta.