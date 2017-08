Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, ora è arrivato. Il Middlesbrough ha infatti comunicato, senza rivelare le cifre dell'affare, il ritorno all'Atalanta di Maarten De Roon.

