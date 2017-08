UFFICIALE: Atalanta, rescindono Minotti e Ceria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è chiusa la lunghissima storia fra Nadir Minotti (25) e l'Atalanta. Cresciuto nelle giovanili orobiche, sin dal 2012 il centrocampista è stato oggetto di trasferimenti in prestito tra serie B e Lega Pro. Lanciano, Crotone, Foggia, Como, Siena, Sambenedettese e Pistoiese le tappe che hanno contraddistinto la carriera di Minotti, esordiente in serie A ed arrivato sino alla nazionale under 20. Nella giornata di oggi vi è stata la risoluzione consensuale tra le parti, con Minotti che presumibilmente riprenderà i contatti con la Vibonese.

Stesso percorso anche per Edoardo Ceria (22). Il suo rapporto con l'Atalanta è stato molto più breve, a partire dal 2015 quando è stato ceduto alla Juventus. Anche per quanto riguarda l'attaccante si è preferito procedere alla risoluzione consensuale. E' molto Probabile che Ceria torni in Olanda al Den Bosch, e faccia un'altro anno all'estero dopo quello passato in Slovacchia con lo Spartak Trnava.

Ne dà notizia l'Atalanta attraverso il riepilogo delle operazioni di giornata.