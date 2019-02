UFFICIALE: Atalanta, Schmidt ceduto al Nagoya Grampus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

João Schmidt lascia definitivamente l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano classe '93, nella prima parte di stagione in Portogallo per difendere i colori del Rio Ave, proseguirà la sua carriera in Giappone: il calciatore di San Paolo, che ha vestito la casacca nerazzurra solo in una gara di Coppa Italia, ha firmato col Nagoya Grampus.